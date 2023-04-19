Какая трагедия!

Какая трагедия!39-летняя женщина покончила жизнь самоубийством в Балашихе ночью 18 апреля. После случившегося полиция занялась поиском ее ребенка – 3-летнюю девочку нигде не могли найти. Об этом сообщает телеканал .По данным , было даже возбуждено уголовное дело и привлекли к поискам "ЛизаАлерт". В итоге тело девочки обнаружили на козырьке дома, в трещине. Судя по всему, женщина сначала убила ребенка, а затем совершила самоубийство.Кадры с места событий оказались в распоряжении .