В городе Гусь-Хрустальный мужчина пытался дать 50 000 рублей сотруднику полиции за укрывательство...

В городе Гусь-Хрустальный мужчина пытался дать 50 000 рублей сотруднику полиции за укрывательство преступлений.27 февраля 2023 мужчина через сеть «Интернет» договорился с неизвестным о приобретении наркотика – «содержащего производное N-метилэфедрона, в крупном размере», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Узнав, что тайник находится в лесу, обвиняемый поехал на место и забрал наркотик (массой 1,64 гр), часть из которого отсыпал в пластиковый контейнер. Его он спрятал в ящик шкафа (в гараже).В этот же день (в вечернее время) наркотическое средство было обнаружено и изъято сотрудниками правоохранительных органов.Это не остановило обвиняемого. Решив, что проблему можно решить, он сначала лично предложил начальнику отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Гусь-Хрустальный» деньги за укрывательство совершенного преступления. А затем просто положил 50 000 рублей «на полку у рычага коробки передач автомобиля сотрудника полиции», сообщает пресс-служба прокуратуры.Теперь мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ («незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере») и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ («покушение на дачу взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконного бездействия»).Фото: pxfuel.com