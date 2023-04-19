В Киржаче в отношении сотрудников районного ОМВД заведено уголовное дело за укрывательство преступлений

В Киржаче в отношении сотрудников районного ОМВД заведено уголовное дело за укрывательство преступлений, - сообщает СУ СК по Владимирской области.Полицейских обвиняют в фальсификации объяснительных от двух потерпевших по фактам хищения имущества с садовых участков в 2022 году. Они заявили об отсутствии причиненного ущерба.Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все лица, совершившие должностные преступления.