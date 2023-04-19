Жизни двух молодых парней забрала авария, произошедшая ночью 19 апреля на 4 км трассы «Бетонка – Черново» в Киржачском районе. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе УМВД России

Жизни двух молодых парней забрала авария, произошедшая ночью 19 апреля на 4 км трассы «Бетонка – Черново» в Киржачском районе. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. ДТП произошло около 3:30. По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля «Шевровле», двигаясь в сторону села Филипповское, выехал на встречную полосу, где совершил лоб в лоб