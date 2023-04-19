В Коврове региональный мусорный оператор сменил подрядчика. Мусорный кризис в Коврове. В разгар...

В Коврове региональный мусорный оператор сменил подрядчика.Мусорный кризис в Коврове. В разгар сезона уборок и субботников региональный мусорный оператор сменил подрядчика, который вывозил отходы. В результате, по словам жителей, город на время превратился в мусорный полигон. Какое решение найдено? - выяснил Максим Калашников.На мусорной площадке - ничего лишнего. Контейнеры заполнены меньше чем наполовину. Бытовые отходы с площадки возле дома 20 по Волго-Донской улице убрали утром.Булат Гайсин, заместитель генерального директора ООО "Биотехнологии":- На линию выходит от 14 до 17 единиц техники. Это не только мусоровозы, но ломовозы, и самосвалы. То есть привлекается максимум возможного для того, чтобы наладить своевременный вывоз твердых коммунальных отходов в г. Ковров.Ежедневно из города оружейников и Ковровского района на полигон вывозят порядка 150-160 тонн мусора. Весной его больше - люди убирают придомовые территории и избавляются от накопленного за зиму хлама.Сергей Троицкий, водитель мусоровоза:- Есть у нас такие точки, на которые мы ездим по 2 раза в день. Большое население на одну точку - приезжаем два раза - утром и вечером собираем.Ещё недавно ситуация в Коврове была иной. Городской пейзаж "украшали" заваленные отходами контейнерные площадки. Также- в районе. Местные жители всю неделю делились в соцсетях фотографиями.Фото VK "Подслушано Ковров", комментарий под фотографией из социальных сетей - "Посмотрите какая красота на улице Фрунзе", "Скоро в мусоре купаться походу будем".На проблему обратили внимание и в правительстве области.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Как только мы начинаем тянуть с этим вопросом - мы тут же получаем несанкционированные свалки в лесах и на обочинах. Если площадка заполнена, кто-то нерадивый сразу везёт уже в какой-нибудь овраг.Как заявляет региональный оператор - мусорный коллапс возник из-за недопонимания с подрядной организацией в плане организации работ. С перевозчиком хотели расторгнуть контракт. Но компания сама - на неделю раньше - перестала исполнять свои обязанности.Альберт Скворцов, гендиректор ООО "Биотехнологии":- "ЭкоГрад" перестал работать в субботу 8 числа. Причем предупредил об этом в пятницу вечером. В связи с чем с пятницы на субботу регоператору пришлось изыскивать резервы чтобы начать работу без "ЭкоГрада".Чтобы перестроить схему, понадобилось время. С начала недели уборкой мусора уже занимается другая фирма. Положительные изменения отметили горожане.Алексей Ремезов, житель Коврова:- Стали хорошо вывозить. Был перерыв, когда с одной компании мы меняли на другу, тогда да, мусор скопился. Сейчас вроде бы нормально стали, ритмично. У нас всё вывозится. Около нашего дома всё вывозится.С новым подрядчиком региональный оператор- "Биотехнологии"- заключил договор до конца года. Мусор в Коврове обещают в скором времени вывозить в срок.Максим Калашников, Александр Чунаев. Вести-Владимир.