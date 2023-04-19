В Муроме крупный пожар в частном двухквартирном доме чуть не охватил соседние строения. Ранним...

В Муроме крупный пожар в частном двухквартирном доме чуть не охватил соседние строения.Ранним утром (19 апреля, 4:25) поступил звонок с сообщением, что загорелся дом в Муроме на улице Московской (дом № 205).На момент прибытия подразделений уже наблюдалось открытое горение кровли 2-х квартирного кирпичного дома.Из-за плотной застройки, как сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области, существовала угроза перехода огня на соседние жилые строения. К счастью, это удалось предотвратить.Пожар был ликвидирован на площади — 275 кв. м. Сгорели конструкции кровли дома (260 кв. м.), конструкции кровли и внутренняя отделка хозяйственной пристройки (15 кв. м.)Сообщается, что погибших и пострадавших нет.В ликвидации пожара участвовали 4 единицы техники, 14 человек личного состава от МЧС, а также от воинской части - 4 человека и 1 единица техники. Дознаватель МЧС России устанавливает причину утреннего происшествия.Напоминаем, в случае пожара звонить по телефонам спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).Фото: официальный сайт МЧС России по Владимирской области