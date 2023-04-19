Работы выполнили сотрудники МКУ «Благоустройство».

В патриотическом сквере Владимира высадили 200 кустов пузыреплодника пурпурного. Работы выполнили сотрудники МКУ «Благоустройство».Кустарник создаст «живую изгородь», визуально отделив общественное пространство от дороги. Саженцы выращены в питомнике в Собинском районе.Напомним, что комплексное озеленение территории продолжается уже третий год. Ранее в сквере высадили более 80 алтайских кедров, а также ели, каштаны, березы, красные клены. В будущем планируется благоустроить парк при помощи еще более 800 саженцев разных сортов растений.