Петушинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина неназванного иностранного государства, обвиняемого в убийстве коллеги, с которым они вместе работали на стройке.

Петушинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина неназванного иностранного государства, обвиняемого в убийстве коллеги, с которым они вместе работали на стройке. По данным Следкома РФ по Владимирской области, 15 октября мужчины выпивали на съемной квартире в поселке Городищи Петушинского района. Между ними вспыхнул конфликт, началась драка. Обвиняемый пнул ногой оппонента. Через три дня