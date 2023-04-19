Признанные лучшими проекты будут адаптированы на региональном уровне.

Конкурс управленческих практик «Смарт Диалог» - проекты для повышения качества жизни всей страны. Предложить свою идею могут и участники из Владимирской области.Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс лучших управленческих практик «Смарт Диалог». в области здравоохранения, социальной политики и образования. Участники от Владимирской области – предприниматели, органы власти, НКО - также могут представить свои идеи – достаточно пройти простую регистрацию на «Смартека» до 18 июня. Предложить на конкурс можно и уже реализованные проекты, если они показали измеримые результаты и способствовали достижению целей нацпроектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование» и «Цифровая экономика».Лучшие варианты отберут рабочие группы, состоящие из представителей Агентства стратегических инициатив, «Диалога», федеральных и региональных властей, а также ведущих эксперты по каждому направлению.«Необходимо уделять большое внимание поиску и развитию проектов, которые должны улучшить качество жизни россиян, помочь им решить бытовые и насущные проблемы: как устроить ребенка в школу или садик. как быстро и бесплатно получить качественную медпомощь, как расширить применение различных цифровых сервисов. Мы запускаем конкурс, чтобы найти новые инициативы, которые будут распространяться во все регионы и менять жизнь страны к лучшему. Многие из проектов, поддержанных ранее Агентством и опубликованных на платформе «Смартека», вышли с регионального уровня распространились по всей России», — отметила глава АСИ Светлана Чупшева.Гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак подчеркнул, что отобранные управленческие решения позволят властям ответить на запрос общества и выявить новые возможности развития:«Мы живем в период, когда важно единение не только граждан, но и всех субъектов России. Регионы могут использовать успешные управленческие практики своих соседей и делиться своим опытом. Наша задача эти решения найти, отобрать из них лучшие и распространить, чтобы каждый гражданин смог почувствовать реальные изменения в лучшую сторону».Победителей определят в 13 номинациях, основанных на самых популярных запросах граждан в интернете. По данным «Диалога», за прошлый год по темам здравоохранения, образования и социальной политики через интернет поступило более 780 000 обращений — около 12 % от их общего количества. Данные сферы регулярно входят в топ-10 тематик обращений граждан.Удачные практики будут представлены на общественное голосование, во время которого жители Владимирской области выберут максимально необходимые. Признанные лучшими проекты будут адаптированы на региональном уровне.