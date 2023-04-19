Вечером 20 апреля во Владимире произошел пожар в многоквартирном доме на улице Юбилейная, 32. Спасатели эвакуировали шесть человек из здания. Получив вызов в 20:00, на место оперативно выехали 7

Вечером 20 апреля во Владимире произошел пожар в многоквартирном доме на улице Юбилейная, 32. Спасатели эвакуировали шесть человек из здания. Получив вызов в 20:00, на место оперативно выехали 7 машин и 21 спасатель. На момент прибытия из окна квартиры на 4 этаже был видео огонь. Пожарные не дали распространиться огню и ликвидировали горение имущества в