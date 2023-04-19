Во Владимире на пожаре серьёзно пострадала женщина. Возгорание произошло в квартире...

Во Владимире на пожаре серьёзно пострадала женщина.Возгорание произошло в квартире многоквартирного дома на улице Юбилейной минувшим вечером (18 апреля около 20:00).Пресс-служба МЧС России по Владимирской области сообщает, что спасатели оперативно отреагировали на вызов. Но на момент прибытия подразделений уже наблюдалось открытое горение из окна квартиры на 4-м этаже дома («девятиэтажки»).Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для спасения, эвакуации людей и тушения пожара.Сообщается, что пострадала хозяйка квартиры 1961 года рождения. Подробности пока неизвестны.С помощью спасательных устройств из задымленного подъезда пожарные спасли 6 человек, эвакуировали - 13, в том числе 3 ребёнка.Для устранения пожара привлекались 7 единиц техники и 21 человек личного состава от МЧС, а также от аварийно-спасательной службы - 5 человек и 1 единица техники.Специалисты не дали распространиться огню и ликвидировали горение имущества в квартире на площади 10 кв. метров. Причина пожара устанавливается.Фото: официальный сайт МЧС России по Владимирской области