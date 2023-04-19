При попустительстве компании мошенники похитили у владимирца 650 тысяч рублей.

Во Владимире оператор сотовой связи оштрафован за пропуск вызова с подменного номера. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.В декабре прошлого года на телефон жителя областного центра поступили звонки от неизвестных. Общение с ними стоило мужчине крупной суммы денег. Мошенники похитили у владимирца 650 тысяч рублей.«Вызовы осуществлялись через техническое оборудование одного из местных операторов связи от иностранного оператора, использующего нумерацию, соответствующую отечественной системе. Российский оператор не воспрепятствовал иностранным соединениям с подменного номера как этого требует закон», - пояснили в надзорном ведомстве.Прокурор завёл на компанию административное дело. Суд назначил штраф в размере 600 тысяч рублей.