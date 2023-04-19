Дело за депутатами. Они должны утвердить изменения в правилах землепользования и застройки.

Законного места для приюта «Валента» во Владимире нет. Об этом рассказали волонтёры учреждения.«Вся земля поделена на зоны, у каждой из которых своё назначение. По закону, приюты для животных разрешено размещать только на участках категории О2. Их крайне мало. Они все или заняты, или имеют маленькую площадь. Мы не можем уехать «на авось», на неразрешённое место, чтобы по любой жалобе нас опять выгнали. И даже в условное поле мы не можем уехать, в которое некоторые нас посылали. Да, в поле тоже нельзя», - написали они в соцсетях.Помимо участков категории О2, где сейчас можно находиться приютам, существуют зоны с назначением Сп1, П1, П2 (промзона).«Место, которое мы нашли, относится к этой категории. И чтобы все было законно, нужно внести изменения в правила землепользования и застройки, которые разрешат использование зон Сп1, П1, П2 для размещения приютов для животных», - пояснили в руководстве центра для бездомных собак и кошек.Вопрос должен решиться 20 апреля, когда состоится заседание горсовета.«20 апреля на заседании будет принято решение по вопросу внесения изменений в эти правила. Переносов больше не будет», - подчеркнули в пресс-службе горсовета.В приюте надеются, что оно будет положительным.Напомним, что вопрос существования дома для бесхозяйных животных оказалось под угрозой после жалоб местных жителей. Судебные тяжбы , но, видимо, надежд на положительный исход крайне мало, поэтому в «Валенте» решили перестраховаться и нашли территорию, на которую бы смогли .