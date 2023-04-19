Во Владимире снова загорелся автобус. На этот раз – маршрут №14, который обслуживает муниципальный “Владимирпассажиртранс”. Об этом сообщили пассажиры в соцсетях. Сильное задымление

Во Владимире снова загорелся автобус. На этот раз – маршрут №14, который обслуживает муниципальный “Владимирпассажиртранс”. Об этом сообщили пассажиры в соцсетях. Сильное задымление салона произошло около пяти часов вечера на повороте на улицу Куйбышева. Люди в панике эвакуировались. «О господи, быстрее, ну пожалуйста, ну можно побыстрее то, господи!», – кричала одна из пассажирок. В социальных