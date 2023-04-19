С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184522 владимирцев.

Во Владимирской области 19 апреля выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 18 человек. Ещё 7 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 4 - в Ковровском районе и ЗАТО Радужный, по 3 - в Юрьев-Польском и Камешковском, по 2 - в Александровском, Гороховецком и Суздальском, по 1 - в Судогодском, Собинском, Меленковском, Вязниковском, Селивановском и Кольчугинском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184522 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51077 заболевших во Владимире, 21856 - в Ковровском районе и 20048 - в Муроме.