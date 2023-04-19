Организаторы предлагают владимирцам использовать онлайн-формат.

Во Владимирской области акция «Бессмертный полк» пройдёт в новом смешанном формате. Об этом рассказали в Белом доме.Организаторы предлагают владимирцам использовать онлайн-формат. Все желающие могут разместить на сайте «Бессмертного полка» портреты своих родственников, которые сражались с фашизмом.«Также в этот день можно сменить свой аватар в соцсетях, разместить портрет ветерана на автомобиле, одежде или бейдже», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.Ранее стало известно, что