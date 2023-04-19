«Бессмертный полк» пройдет в новом смешанном формате. Традиционного масштабного шествия в этом...

«Бессмертный полк» пройдет в новом смешанном формате.Традиционного масштабного шествия в этом году не будет. Об этом мы уже сообщали накануне.Но у жителей появится больше возможностей выразить свое уважение и отдать дань памяти фронтовикам, сообщила пресс-служба Правительства ВО.Те, кому привычнее онлайн-формат, могут разместить на сайте «Бессмертного полка» портреты не только героев Великой Отечественной, но и фотографии участников СВО. Также в этот день можно сменить свой аватар в соцсетях, разместить портрет ветерана на автомобиле, одежде или бейдже. Так лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, уточнили в региональном Правительстве.Напомним, что только во Владимире в 2022 году единым строем в колонне "Бессмертного полка" прошагали около 27 тысяч человек. В прошлом годушествие впервые с 2019 года (были коронавирусные ограничения) состоялось в очном формате.Фото ГТРК "Владимир"