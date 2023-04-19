Во Владимирской области гражданин Узбекистана обвиняется в убийстве своего коллеги. Как сообщается...

Во Владимирской области гражданин Узбекистана обвиняется в убийстве своего коллеги.Как сообщается органами Следственного комитета РФ по Владимирской области, 51-летнего гражданина Узбекистана обвиняют в непреднамеренном убийстве своего коллеги. С ним он работал вместе на стройке. Из-за личной неприязни, по версии следствия, 15 октября 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему удар ногой. Оба находились на съемной квартире в поселке Городищи, в Петушинском районе. Повреждения оказались серьезными. Был нанесен тяжкий вред здоровью. Пострадавший скончался спустя три дня в больнице.Вину преступник не признал и был заключен под стражу. Недавно завершилось расследование, в ходе которого следователи собрали достаточно доказательств для утверждения обвинения. Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд для дальнейшего рассмотрения.Фото - pxfuel.com