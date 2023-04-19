Во Владимирской области лабораторно подтверждено ещё 56 случаев заболевания коронавирсной...

Во Владимирской области лабораторно подтверждено ещё 56 случаев заболевания коронавирсной инфекцией.Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области. На территории региона за прошедшие сутки 19 апреля 2023 года лабораторно подтверждено:18 сл. в городе Владимире;7 сл. в Муромском районе;5 сл. В Гусь-Хрустальном районе;4 сл. в Ковровском районе;4 сл. в городе Радужный;3 сл. в Юрьев-Польском районе;3 сл. в Камешковском районе;2 сл. в Александровском районе;2 сл. в Гороховецком районе;2 сл. в Суздальском районе;1 сл. в Кольчугинском районе;1 сл. в Судогодском районе;1 сл. в Собинском районе;1 сл. в Меленковском районе;1 сл. в Вязниковском районе;1 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184 522 случая заболевания.Фото: pxfuel.com