Во Владимирской области на М-7 «Волга» в городе Покров возобновлен плановый ремонт. В ходе ремонта...

Во Владимирской области на М-7 «Волга» в городе Покров возобновлен плановый ремонт.В ходе ремонта дорожники снимут поврежденный асфальт, устранят повреждения в земляном полотне и уложат выравнивающий нижний слой. Верхний финальный слой покрытия будет выполнен из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.Помимо работы на проезжей части, дорожники продолжат обновлять инфраструктуру трассы. Будет выполнен ремонт водопропускных труб, произведены работы по установке бортового камня и ремонта тротуаров вдоль автодороги. Также заменят перильное ограждение, установят новые дорожные знаки, нанесут горизонтальную дорожную разметку из термопластика.Напомним, ремонт участка начался в июле прошлого года. В августе он был временно приостановлен для обеспечения опережающих темпов строительства трассы М-12 в границах Владимирской области и ускоренной доставке материалов на стройку.Также ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород информирует, что на участке М-7 «Волга» со 102-го по 104-ый км в Покрове действуют ограничения в связи с проведением ремонта. В местах ремонтных работ проезд организуют по одной полосе в каждую сторону. Максимальная скорость – 40 км/ч.Возможный маршрут объезда ремонтируемого участка для транзитного транспорта: через Ставрово – Кольчугино – Киржач – автодорога А-108 / Александров – Верхние Дворики.Фото пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.