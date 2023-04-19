Правительство Владимирской области подтвердило, что в 2023 году в День победы не будет традиционного шествия «Бессмертного полка». Вместо этого власти предлагают отдать дань памяти

Правительство Владимирской области подтвердило, что в 2023 году в День победы не будет традиционного шествия «Бессмертного полка». Вместо этого власти предлагают отдать дань памяти фронтовикам в онлайн-формате. «Те, кому привычнее онлайн-формат, могут разместить на сайте «Бессмертного полка» портреты не только героев Великой Отечественной, но и фотографии участников СВО. Также в этот день можно сменить свой