Во Владимирской области неизвестные преступники вырубили лес на 1,5 млн рублей. Об этом сообщает...

Во Владимирской области неизвестные преступники вырубили лес на 1,5 млн рублей.Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Незаконная вырубка леса была обнаружена в преддверии пожароопасного сезона.Ковровская городская прокуратура совместно с сотрудниками ГКУ «Ковровское лесничество» проводили рейды на землях государственного лесного фонда.Сообщается, что в «квартале 2 выдела 69 Осиповского участкового лесничества выявлен факт вырубки неустановленным лицом 23 деревьев породы «сосна»… »Общий ущерб превысил 1,5 млн рублей. Материалы проверки были направлены в следственные органы.В результате возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ («незаконная рубка в особо крупном размере»).Фото: pxfuel.com