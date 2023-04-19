Во Владимирской области неизвестные преступники вырубили лес на 1,5 млн рублей.
Об этом сообщает...
Во Владимирской области неизвестные преступники вырубили лес на 1,5 млн рублей.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Незаконная вырубка леса была обнаружена в преддверии пожароопасного сезона.
Ковровская городская прокуратура совместно с сотрудниками ГКУ «Ковровское лесничество» проводили рейды на землях государственного лесного фонда.
Сообщается, что в «квартале 2 выдела 69 Осиповского участкового лесничества выявлен факт вырубки неустановленным лицом 23 деревьев породы «сосна»… »
Общий ущерб превысил 1,5 млн рублей. Материалы проверки были направлены в следственные органы.
В результате возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ («незаконная рубка в особо крупном размере»).
Фото: pxfuel.com