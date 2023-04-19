Во Владимирской области оштрафован телефонный оператор, допустивший звонки мошенников с...

Во Владимирской области оштрафован телефонный оператор, допустивший звонки мошенников с подмененного номера.Прокуратурой города Владимира установлено, что в декабре 2022 года на номер жителя Владимира поступили телефонные звонки от неустановленных лиц, которые обманом похитили у него 650 тыс. рублей.При этом звонки осуществлялись через техническое оборудование одного из местных операторов связи от иностранного оператора, использующего нумерацию, соответствующую отечественной системе. Но не исполнив закон, российский оператор не воспрепятствовал иностранным соединениям с подменного номера. Не прекратил оказание услуг связи и услуг по пропуску трафика в свою сеть, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Прокурор возбудил в отношении отечественного оператора связи дело об административном правонарушении. В итоге, телефонному оператору назначен штраф в размере 600 тыс. рублей.Фото https://www.pxfuel.com/en