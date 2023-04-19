Во Владимирской области плюсы личных кабинетов оценили тысячи клиентов энергетической компании. ...

Во Владимирской области плюсы личных кабинетов оценили тысячи клиентов энергетической компании.Число пользователей личных кабинетов «Энергосбыт Волга» для физических лиц за I квартал 2023 года выросло на 10%. На конец марта удобные онлайн-сервисы выбрали более 117,5 тысяч клиентов компании. Личные кабинеты дают возможность решить целый ряд вопросов без посещения клиентских офисов. Вся необходимая информация всегда под рукой.В личном кабинете по электроэнергии (номер лицевого счёта начинается на: 87…) можно оплачивать счёт за электроэнергию без комиссии, передавать показания приборов учёта, контролировать состояние лицевого счёта, управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать историю начислений, показаний и оплаты, отслеживать статистику по ним. Через сервис можно направить обращение специалистам компании или заказать платную услугу, сообщила пресс-служба компании.В личном кабинете по услугам ЖКХ (номер лицевого счёта начинается на: 5…) можно оплатить единую квитанцию за услуги ЖКХ. Остальные функции те же: есть возможность передавать показания приборов учёта, контролировать состояние лицевого счёта, просматривать историю операций по лицевому счёту и направить обращение специалистам компании.Пользователи личных кабинетов «Энергосбыт Волга» также могут в несколько кликов подключить электронный счёт. В меню «Профиль» напротив своих адресов просто снимите галочку в колонке «Бумажный» и поставьте галочку в колонке «E-mail». Электронная квитанция - это экологично и удобно: всегда приходит вовремя, доступна в любое время и в любом месте, не нужно хранить кипу бумаг.Фото https://www.pxfuel.com/en