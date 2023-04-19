Во Владимирской области произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика.
Во Владимирской...
Во Владимирской области произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика.
Во Владимирской области на трассе произошло страшное ДТП, столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в телеграмм-канале "Киржачский район Новости".
По словам очевидцев, столкнулись газель и легковой автомобиль. Авария произошла сегодня утром (19 апреля) в Киржачском районе, на перекрестке деревни Захарово - Дворищи Филипповское СП.
Подробности происшествия уточняются.
Фото: Киржачский район Новости