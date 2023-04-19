Во Владимирской области семья набрала кредитов, чтобы перевести телефонным мошенникам 14 миллионов...

Во Владимирской области семья набрала кредитов, чтобы перевести телефонным мошенникам 14 миллионов рублей.Одно из самых крупных телефонных мошенничеств зафиксировано в регионе. Семейная пара перевела злоумышленнику более четырнадцати миллионов рублей.Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, сорокашестилетней женщине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка и попросил помощи, якобы в расследовании махинаций с её счетами. Кончилось тем, что супруги сняли все свои вклады, оформили кредиты и перечислили все деньги аферистам. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".Потерпевший:- Они выслали условные оригиналы документов, счетов, также называли какие вклады у нас есть, какие суммы, выслали подтверждающие документы, все документы были с печатями с голограммами. Полное отсутствие понимания, что происходит, невменяемость полная.