Во Владимирской области семья набрала кредитов, чтобы перевести телефонным мошенникам 14 миллионов...
Во Владимирской области семья набрала кредитов, чтобы перевести телефонным мошенникам 14 миллионов рублей.
Одно из самых крупных телефонных мошенничеств зафиксировано в регионе. Семейная пара перевела злоумышленнику более четырнадцати миллионов рублей.
Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, сорокашестилетней женщине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка и попросил помощи, якобы в расследовании махинаций с её счетами. Кончилось тем, что супруги сняли все свои вклады, оформили кредиты и перечислили все деньги аферистам. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Потерпевший:
- Они выслали условные оригиналы документов, счетов, также называли какие вклады у нас есть, какие суммы, выслали подтверждающие документы, все документы были с печатями с голограммами. Полное отсутствие понимания, что происходит, невменяемость полная.