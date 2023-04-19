Во Владимирской области Следком возбудил дело против полицейских за укрывательство...

Во Владимирской области Следком возбудил дело против полицейских за укрывательство преступлений.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников Отдела МВД России по Киржачскому району.Речь идет о статье "Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы", сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, в 2022 году виновные сфальсифицировали объяснения двух потерпевших по фактам хищения принадлежащего им имущества с садовых участков, указав, что причиненный ущерб отсутствует.В настоящее время следователями СК России проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, совершивших должностные преступления.Фото https://www.pxfuel.com/en