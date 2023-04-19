В программе мероприятия около 80 кино-, теле- и видеоработ о работе благотворительных организаций и волонтёров.

Во Владимирской области состоится VII Открытый кинофестиваль «Шередарь». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.В программе мероприятия около 80 кино-, теле- и видеоработ о работе благотворительных организаций и волонтёров. Церемония открытия состоится 20 апреля в конференц-зале «Патриаршего сада» во Владимире. Просмотры и мастер-классы пройдут на территории детского оздоровительно-реабилитационного центра «Шередарь», где 25 апреля наградят победителей.