Во Владимирской области стартовало онлайн-голосование по выбору общественных территорий под...

Во Владимирской области стартовало онлайн-голосование по выбору общественных территорий под благоустройство.Сайт - 33.городсреда.ру. ((33.gorodsreda.ru)) Участие в опросе принимают 19 муниципальных образований из 31. На выбор предложены больше полусотни дизайн-проектов для ремонта общественно важных зон в городах и поселках региона. Например, во Владимире, на выбор граждан представлены 7 общественных пространств: это 6 скверов и исторический центр на Девической. 7 проектов предложены в Муроме, по 3 в Александрове и Покрове, по 2 во Мстере, Вязниках, Киржаче, Кольчугине и так далее. Голосование возможно для земляков старше 14-ти лет.Елена Семёнова, министр жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области:- Обустраивается в этом году 14 общественных пространств выбранных гражданами по итогам голосования проведенного в прошлом году. В их числе площадь Победы во Владимире, парк культуры отдыха имени 200-летия (3 этап) в Александрове, сквер у памятника Ленина в Гусь-Хрустальном, бульвар Чайковского в Собинке, площадь перед знанием ДК в Юрьеве-Польском.