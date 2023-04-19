Во Владимирской области усилены лесные патрули. Для лесничих региона наступил жаркий сезон. Для...

Во Владимирской области усилены лесные патрули.Для лесничих региона наступил жаркий сезон. Для предупреждения огня задействованы и люди, и техника. Сколько уровней мониторинга лесных пожаров используют во Владимирской области? И в чём мы первые - расскажет Ольга Яцык.Василий Александрович знает все тайные лесные тропы региона. Начинал работать лесником, а теперь - начальник лесопожарной станции. Лесные пожары куда более опасны, чем в условиях населенного пункта, говорит огнеборец. Пламя может скрываться под пологом леса, создавая иллюзию безопасности.Василий Киров - начальник лесопожарной станции:- Искра где-то попала - вроде ничего, все хорошо. Она - бах и бабахнула! И пошло-поехало опять по новой. Так что лесной пожар, ребята - это не шутка. Надо осторожней к этому относиться и беречь наш лес.Министерство лесного хозяйства области усилило наземное патрулирование лесопожарных бригад. Устанавливаются шлагбаумы для ограничения проезда в лес, обновляются минерализованные полосы против низового пожара, появляются аншлаги - чтобы берегли природу.Сергей Гусенков - главный лесничий Владимирского лесничества:- Запланировано 50 км устройства минерализованных полос, обновление минерализованных полос - 350 км, 100 шлагбаумов, аншлаги - 36 штук и еще запланированы места отдыха 36 штук. Где население может безопасно развести костер. Ну, с условием погоды, конечно.Патрулири выходят ежедневно. В основном, проверяют территории повышенного риска - поля, места накопления горючих материалов и отдыха людей. Перед выездом - проверка обязательного инвентаря. В автомобиле - лопаты, бензопила, пожарные рукава, масло, бензин и, конечно, вода. В помощь лесникам - машины и технологии. Благодаря нацпроекту "Экология" почти на 95 процентов обновлен парк техники.Евгений Малышев, министр лесного хозяйства Владимирской области:- Региональная власть, губернатор не остается в стороне от этих вопросов. Традиционно поддерживает материально. Недавно мы получили еще приобретенную за счет средств областного бюджета технику для патрулирования, для тушения пожаров, для профилактических работ.Примерная площадь пожара - 1 гектар. Это говорит об оперативном реагировании лесоохраны. Владимирская область - единственная, где используются четыре уровня защиты от возгораний.Ольга Яцык:- Четыре уровня мониторинга: наземный, авиационный, наблюдение из космоса и при помощи видеокамер, установленных на вышках сотовой связи - все это позволяет держать ситуацию под контролем. От их зоркого глаза не скроется ни один, даже самый маленький костер.Вот они - "глаза" лесников. 60 камер одновременно выводят на мониторы обстановку по каждому району области. При малейшем задымлении или, даже, появлении столба пыли, срабатывает система.Виктор Тарлаков - генеральный директор ГАУ ВО "Владлесхоз":- Во всех филиалах также стоят мониторы, которые отслеживают конкретно свою территорию. Здесь обобщается вся пожарная обстановка области. Точность определения порядка 50 метров.Все возгорания с начала пожароопасного сезона благодаря системе контроля успешно потушены. За разведение костров в лесу неизбежны штрафы. В условиях пожароопасного периода они могут достичь миллиона рублей.Ольга Яцык, Илья Хлудов, Вести-Владимир