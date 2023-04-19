Во Владимирской области в седьмой раз откроется кинофорум Шередарь. В конкурсной программе -...

Во Владимирской области в седьмой раз откроется кинофорум "Шередарь".В конкурсной программе - около восьмидесяти киноработ о благотворительных организациях, волонётрах, и подвижниках из тридцати регионов России. Церемония открытия пройдёт сегодня в "Патриаршем саду" Владимира. Основная программа будет на территории детского оздоровительного центра "Шередарь". Награждение победителей состоится 25 апреля.