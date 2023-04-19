Во Владимирской области вынесен приговор гражданину Египта за производство наркотиков. Мужчина был...

Во Владимирской области вынесен приговор гражданину Египта за производство наркотиков.Мужчина был активным участником преступной группы, которая занималась распространением запрещенных веществ. В его задачи входило производство наркотиков в особо крупном размере. Их лаборатория была размещена в помещении одной из бань СНТ "Горизонта" в Киржаче - сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.19 апреля 2023 года Киржачский районный суд признал гражданина Египта виновным. Подсудимый признал свою вину, попросил рассмотреть его дело в особом порядке и активно сотрудничал со следствием. В результате, суд смягчил наказание и назначил 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.Фото - pxfuel.com