Во Владимирской области задержали похитителя телевизора. «Нужны были деньги...» Такой аргумент...

Во Владимирской области задержали похитителя телевизора.«Нужны были деньги...» Такой аргумент прозвучал из уст 34-летнего задержанного похитителя телевизора из Петушинского района.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, подозреваемого вычислили в результате проведенных оперативно - розыскных мероприятий.Установлено, что в марте текущего года мужчина забрался в частный дом через открытую створку. Так он и похитил телевизор (стоимостью 10 000 рублей).«Похищенное имущество» мужчина благополучно сдал в комиссионный магазин.В итоге полицейские всё же обнаружили и изъяли телевизор, а также вернули его «хозяевам».Мужчина свою вину признал. В настоящее время следователем СО ОМВД России по Петушинскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: pxfuel.com