Во Владимирской области запустят бизнес-акселератор для женщин-предпринимателей. При поддержке...

Во Владимирской области запустят бизнес-акселератор для женщин-предпринимателей.При поддержке партии "Единая Россия".Инициативу поддержала сенатор Российской Федерации Ольга Хохлова. Она предложила использовать площадку "Единой России" для продвижения проекта во Владимирской области. В проекте будут участвовать лучшие эксперты и специалисты, которые помогут предпринимательницам в продвижении бизнеса на каждом этапе. Задача собрать деловых, активных женщин, чтобы обменяться мнениями, инициативами и из первых уст узнать, какая им необходима поддержка.Ирина Гостеева, руководитель бизнес-акселератора:- Бизнес-акселератор это бесплатный практический онлайн-курс для действующих женщин-предпринимательниц. Это федеральный проект, который проходит в различных регионах. Сегодня идет восьмой поток этого проекта в Республике Башкортостан. И теперь мы представили бизнес-акселератор во Владимирской области. Мы очень рады, что он нашел большой отклик.Ольга Хохлова сенатор Российской Федерации от Владимирской области:- У нас в ведущей партии "Единой России", создано женское движение, на той площадке женского движения мы можем объединить все организации и все предприятия и предпринимателей, чтобы выработать, такую одну программу реализации тех интересов и планов для бизнеса нашего особенно для женского.