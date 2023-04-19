Во Владимирской области женщине вернут крупную сумму денег за некачественный товар. В Управление...

Во Владимирской области женщине вернут крупную сумму денег за некачественный товар.В Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обратилась жительница города Суздаля. По ее словам на протяжении долгого времени не могла решить вопрос с сетью продажи мобильных телефонов и аксессуаров под брендом известной компании сотовой связи.Дело обстояло следующим образом. Женщина купила беспроводные наушники за 6 990 рублей в одном из салонов сотовой связи. В течение гарантийного срока она обнаружила производственный брак, который позже подтвердился. Потерпевшая обращалась к продавцу не один раз, но решить проблему не удалось. Продавец отказался менять товар или возвращать деньги.Такая позиция противоречит действующему законодательству, отметил Роспотребнадзор.Таким образом Роспотребнадзор обратился в суд с требованием о расторжении договора купли-продажи беспроводных наушников и возврате денег.Требования надзорного органа были удовлетворены. В итоге продавец должен вернуть жительнице Суздаля деньги за наушники, оплатить неустойку, в размере 6,5 тысяч рублей и судебный штраф и компенсацию морального вреда. В общем компании придется заплатить свыше 23 тысяч рублей.Фото pxfuel.com