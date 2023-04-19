Каждые полгода сотрудники ПАО «Т Плюс» делятся своей кровью во Владимире и Иванове. Сегодня в акции приняли участие около 50 человек.

Традиционная донорская акция «Мы с тобой одной крови» стартовала на Владимирской ТЭЦ-2. Каждые полгода сотрудники ПАО «Т Плюс» делятся своей кровью во Владимире и Иванове. Сегодня в акции приняли участие около 50 человек.На территорию предприятия приехала мобильная станция переливания крови. Сначала у участников акции взяли экспресс-анализ крови, определили ее группу, резус фактор и протестировали на соответствие всем необходимым параметрам: уровень гемоглобина и количество лейкоцитов, а также проверили противопоказаний к донации.Далее данные о взятой крови передаются в соседний кабинет, а потенциальный донор заполняет специальную анкету. В ней включены вопросы, по которым доктору легко понять можно ли донору сдавать кровь или нельзя на данный момент. Это пункты по поводу наличия хронических заболеваний, прививках, вредных привычках и приеме лекарств.Затем проходит беседа с врачом, который спрашивает, как чувствует себя сотрудник. К донации допускаются только те, у кого такие показатели, как давление и температура - в норме. При отсутствии противопоказаний, доноры проходят в соседний кабинет на донацию.Александр Мешковец, менеджер по развитию корпоративной культуры и вовлеченности филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» рассказал: «Акция в филиале проводится уже 5 год и пользуется большой популярностью у сотрудников. Так, за 2022 г. энергетики сдали более 96 литров крови, что эквивалентно 290 спасенным жизням. В акции участвовали более 215 добровольцев из Владимира и Иваново.Впереди еще один день сдачи крови во Владимире и 2 донации в Иванове.Реклама.