Теперь туристический «аттракцион» может стать неприлично дорогим — лодочники могут делать наценку за риск получить штраф.

Прокатиться на лодках по Боголюбовскому лугу возле храма Покрова-на-Нерли - памятника ЮНЕСКО, что возле Владимира, всегда было не дешёво. А теперь туристический «аттракцион» может стать неприлично дорогим — лодочники могут делать наценку за риск получить штраф.Руководитель пресс-службы Главного управления МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко:В этом году разлив на Нерли и Клязьме полноводный. Он подобрался к Храму Покрова-на-Нерли вплотную. Катающихся по «большой воде» сап-бордистов и байдарочников много, как никогда.Туристам тоже предлагают совершить увлекательные путешествия по воде. Владельцы или арендаторы вёсельных плавсредств обязаны соблюдать правила поведения на воде. Хозяева и катающиеся на надувных лодках, байдарках и т.л. должны быть обязательно одеты в спасательные жилеты. Если их нет - инспекторы государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) могут оштрафовать.Ведь именно сейчас, в высокое половодье, они особенно внимательно патрулируют место паломничества туристов.Патрули ГИМС пристально следят и за моторными лодками: им запрещено выходить на воду до начала навигации - 15 мая. Нарушителей правил навигации и нахождения на воде могут оштрафовать на 10 тыс. руб.Хочется предупредить туристов: соглашайтесь на поездку, только убедившись, что ваш «гид» соблюдает правила навигации и безопасности на воде.