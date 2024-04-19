Актер Александр Головин сделал заявление о грядущем пополнении в семье. В 2023 году он вступил в брак с актрисой Александрой Поповой, их отношения радуют обоих супругов.

Актер Александр Головин сделал заявление о грядущем пополнении в семье. В 2023 году он вступил в брак с актрисой Александрой Поповой, их отношения радуют обоих супругов.Поклонникам звезды сериала "Кадетство" удалось заметить, что жена звезды начала носить округлые формы, что вызвало интерес у поклонников. Появление пары на красной дорожке не оставило равнодушными наблюдателей. Они держались за руки, не отпуская друг друга, и казались очень счастливыми.Александра была одета в зеленое атласное платье, подчеркивающее ее талию. На вопросы журналистов об участии друг друга в постельных сценах, Головин ответил, что смотрел бы на это с трепетом, но готов закрыть глаза, если работа требует. Когда его спросили о предстоящем пополнении в семье, актер загадочно ответил: "Скоро". Он также не мог не отметить, что благодаря своей жене он чувствует себя счастливым и полон энергии.Напомним, что в прошлом у Головина были скандальные моменты. В 2018 году его бывшая возлюбленная Светлана Белогурова заявила о том, что воспитывает ребенка от актера. В 2021 году его обвинили в домогательствах актриса Дарья Митичашвили. Представители актера настаивали на том, что обвинения были ложными и мотивированы желанием получить публичность.