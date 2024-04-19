Смотрите в дайджесте:– С 1 мая квитанции за водоснабжение и водоотведение будет присылать «Владимирводоканал»– Во Владимире представили предварительный вариант памятника Пушкина–

Смотрите в дайджесте:– С 1 мая квитанции за водоснабжение и водоотведение будет присылать «Владимирводоканал»– Во Владимире представили предварительный вариант памятника Пушкина– Во Владимире начались ремонтные работы во дворах