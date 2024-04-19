Смотрите в дайджесте:– С 1 мая квитанции за водоснабжение и водоотведение будет присылать «Владимирводоканал»– Во Владимире представили предварительный вариант памятника Пушкина–
<a href="https://33live.ru/novosti/19-04-2024-dajdzhest-obshhestvo-19042024.html" target="_blank">Дайджест (общество) 19.04.2024</a> - Смотрите в дайджесте:– С 1 мая квитанции за водоснабжение и водоотведение будет присылать «Владимирводоканал»– Во Владимире представили предварительный вариант памятника Пушкина–
[url=https://33live.ru/novosti/19-04-2024-dajdzhest-obshhestvo-19042024.html]Дайджест (общество) 19.04.2024[/url] - Смотрите в дайджесте:– С 1 мая квитанции за водоснабжение и водоотведение будет присылать «Владимирводоканал»– Во Владимире представили предварительный вариант памятника Пушкина–