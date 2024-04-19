Двое жителей Петушинского района получили условный срок за организацию и проведение азартных игр В...

Двое жителей Петушинского района получили условный срок за организацию и проведение азартных игрВ отношении двоих жителей Петушинского района вынесен приговор. Они обвиняются в организации и проведении азартных игр группой лиц по предварительному сговору - ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.Как сообщают в Следственном комитете по Владимирской области, в период с марта по июль 2022 года обвиняемые, используя методы конспирации, организовали в нежилых помещениях по двум адресам на территории Петушинского района азартные игры с использованием игрового оборудования.После чего следователями СК России совместно с сотрудниками регионального УФСБ незаконная игорная деятельность была пресечена, а игровое оборудование изъято."В ходе расследования следователем СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ допрошены многочисленные свидетели, изъяты и осмотрены 29 игровых аппаратов, десятки игровых плат, мобильные телефоны, сим-карты, документация и другие вещественные доказательства", - добавили в ведомстве.Приговором суда одному мужчине назначено 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 300 тысяч рублей, а другому – в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.Кроме того, в суде продолжает рассматриваться уголовное дело в отношении третьего участника преступной группы.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений