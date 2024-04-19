Городские службы находятся в состоянии повышенной готовности перед предстоящими непогодными условиями.

Городские службы находятся в состоянии повышенной готовности перед предстоящими непогодными условиями.Прогноз погоды на пятницу, 19 апреля, предвещает ливни с грозой в столице, сопровождаемые сильным ветром, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду. Для обеспечения безопасности горожан и сохранения инфраструктуры в рабочем состоянии, на улицах столицы дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов также находятся на круглосуточном дежурстве.Особое внимание уделяется защите сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта, торговли и строящихся зданий от порывов ветра. Системы жизнеобеспечения находятся под постоянным контролем, а электросетевые организации подготовили источники аварийного питания.Жителей города просят быть предельно осторожными на улице во время непогоды: избегать укрытия под деревьями и не парковать автомобили вблизи них. Важно соблюдать все предостережения и рекомендации городских служб для обеспечения безопасности всех жителей в условиях плохой погоды.