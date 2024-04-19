Бывшие сотрудники транспортной компании «ОКТО» пришли на прием к мэру. Дело в том, что люди до сих пор не могут получить свою зарплату. Перевозчик ушел с рынка, а счета его заблокированы.

Бывшие сотрудники транспортной компании «ОКТО» пришли на прием к мэру. Дело в том, что люди до сих пор не могут получить свою зарплату. Перевозчик ушел с рынка, а счета его заблокированы. Дмитрий Наумов пообещал помочь не словом, а делом. Напомним, о том, что «ОКТО» покидает Владимир, стало известно 28 28 февраля из пресс-релиза горадминистрации. Желание