730 гектар яровых зерновых культур посеяно на полях Владимирской области по информации на 15 апреля. Больше всего сеют пшеницу, рассказали в пресс-службе правительства. Под нее выделили 470

730 гектар яровых зерновых культур посеяно на полях Владимирской области по информации на 15 апреля. Больше всего сеют пшеницу, рассказали в пресс-службе правительства. Под нее выделили 470 гектар. Также 220 гектар выделили под горох и 40 под овес. Пшеница – самая популярная культура в регионе. В прошлом году она занимала 53,3% полей. На втором месте