На владимирском Аэродроме Добрынское прошли тренировки по вертолетному десантированию сотрудников...

На владимирском Аэродроме Добрынское прошли тренировки по вертолетному десантированию сотрудников МЧСНепосредственное участие в них приняла и наша съемочная группа. Слово - Фёдору Лалакину.Фёдор Лалакин, корреспондент:- Сейчас наступает тот этап тренировки, когда спасатели десантируются с помощью специального троса. Высота до земли примерно 20 метров. Что ж, попробуем спуститься вместе с ними.Проверить крепление, зацепиться за трос и медленно, наклоняясь на спину, "выйти" из вертолета. Такой способ десантирования применяется в случаях, когда необходимо доставить спасателей в труднодоступные места - для оказания помощи.После - так же спускают оборудование - для проведения аварийно-спасательных работ. Спасатели готовы к ликвидации ЧС в любой сложно-проходимой местности. С помощью парашюта они с легкостью оказываются в точке назначения.Дмитрий Набатов, начальник отдела Ногинского десантно-спасательного центра:- Мы работаем на любых чс. Любых видах чс масштабных, не масштабных. Все зависит от руководства, какую команду нам подают, на то чс привлекаемся. В плане десантирования это может быть и в горной какой-то местности, и при наводнениях использовано.В тренировочных прыжках сотрудникам МЧС помогает многоцелевой вертолет Ми-8. В совместных учениях на аэродроме Добрынское принимают участие порядка 80 спасателей.За плечами Дмитрия уже не один прыжок, но эмоции от полета каждый раз, как в первый.Дмитрий Парамонов, спасатель:- Тогда, когда ты чувствуешь этот поток, который тебе врезается в грудь, - ты чувствуешь воздух, свободное падение, эйфория, и потом раскрытие. Это самое приятное и самое, наверное, невероятное, что может ощутить человек в принципе.На тренировках спасатели прыгают с парашютом с высоты от 600 до 3 тысяч метров - в зависимости от уровня подготовки. С помощью троса - до 50.Мастерство и практические навыки при вертолетном десантировании - неотъемлемая часть таких учений. С каждым учебным прыжком спасатели получают новый опыт, который поможет им в работе.Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести-Владимир".