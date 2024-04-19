Информация об этом появилась в телеграм-канале регионального Правительства.

Назначен новый главный внештатный акушер-гинеколог владимирского Министерства здравоохранения. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале регионального Правительства.Руководителем теперь стала Наталья Денисова, заведующая отделением патологии беременности №2 и врач акушер-гинеколог Областной клинической больницы.«Минздравом в настоящее время прорабатывается вопрос о проектировании Областного перинатального центра на базе ОКБ», – сообщается в пресс-релизе.Наталья Михайлова работает в областной клинической больнице уже 21 год. Ранее она закончила Государственную медакадемию в Смоленске, затем поступила в ординатуру по направлению «Акушерство и гинекология».