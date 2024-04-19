Об этом рассказали сотрудники регионального надзорного ведомства.

Под Петушками правоохранители накрыли нелегальное казино. Об этом рассказали сотрудники регионального надзорного ведомства.Нелегальное заведение содержали двое мужчин. Они арендовали помещение в деревне Глубоково, оснастили его компьютерами со специальными программами и наняли операторов и охрану. Войти сюда можно было только по специальным приглашениям. Привлекали гостей через интернет, а в залах игрокам наливали бесплатные напитки.Обоим мужчинам выписаны штрафы – одному полмиллиона рублей, а второму – 300 тысяч плюс полтора года лишения свободы. Пока что решение не вступило в законную силу.