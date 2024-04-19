Смотрите Вести в 21:05: юбилей отмечает Законодательное собрание региона
Ведомственная оценка
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Смотрите "Вести" в 21:05: юбилей отмечает Законодательное собрание региона
Ведомственная оценка
- Почему вязниковский Культурный Центр не будет сдан в срок? И когда в Вязниках откроют новую школу? Итоги проверки Областной прокуратуры.
30 лет парламенту
- Подводя итог большой тридцатилетней работы...Что в приоритете сегодня? Юбилей отмечает Законодательное собрание региона.
Кукольный мир
- Когда талант виден с детства...Побывали в мастерской по восстановлению уникальных кукол.