В Кольчугинском районе в рамках встречи со школьниками инспекторы особое внимание уделили правилам управления двухколесным транспортом.

В рамках профилактических мероприятий сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району провели со студентами местного колледжа занятие по предупреждению детского дорожного-транспортного травматизма.В ходе профилактической беседы инспектор ГИБДД рассказал студентам о важности соблюдения Правил дорожного движения, осмотрительности при пересечении проезжей части.Особое внимание в ходе встречи уделили опасности и ответственности за управление мотоциклом, квадрациклом и скутером в случае, если водитель не имеет соответствующего удостоверения и навыков управления.Вместе с полицейским студенты вспомнили значения дорожных знаков, рассказали о выборе безопасного маршрута, необходимости использования светоотражающих элементах на одежде.Аналогичные тематические встречи пройдут и в других учебных учреждениях.