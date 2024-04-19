Региональные спасатели выпустили экстренное предупреждение о надвигающихся дождях и грозах.

Региональные спасатели выпустили экстренное предупреждение о надвигающихся дождях и грозах. Такую информацию пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области разместила в .Неблагоприятные погодные явления ожидаются в пятницу и субботу, 19 и 20 апреля. Кроме того, в эти дни усилится ветер. Его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.Жителей Владимирской области призывают к бдительности и осторожности.