Суд признал 42-летнего жителя Гусь-Хрустального виновным в пьяном вождении и нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

Суд признал 42-летнего жителя Гусь-Хрустального виновным в пьяном вождении и нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Трагедия произошла в феврале 2021 года. Мужчина был пьян, однако управлял машиной «Нива», на переднем сиденье которой сидел пассажир, не пристегнувшийся ремнём безопасности. Во время поездки водитель не справился с управлением, попал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Хонда». Пассажир «Нивы» получил тяжёлую травму и погиб.Суд приговорил жителя Гусь-Хрустального к 7 годам заключения в колонии-поселении и на 2,5 года лишил водительских прав.